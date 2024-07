TUI fly schrapt rest van zomervakantie helft vluchten vanuit Antwerpen

TUI fly moet door problemen met de Embraer-vloot voor de rest van de zomervakantie de helft van haar vluchten vanuit Antwerpen schrappen. De vluchten zullen worden vervangen door vluchten vanuit Brussel en zullen door B737’s worden uitgevoerd.

Van de 30 vluchten per week die TUI fly tijdens de zomervakantie vanuit Antwerpen uitvoert, zullen er 14 wekelijkse vluchten tot eind augustus worden geschrapt. Al zeker tot en met 29 augustus zal een deel van de vluchten naar Alicante, Antalya, Ibiza, Tenerife, Malaga, Oujda en Nador worden verplaatst van Antwerpen naar Brussel. Dat doet de maatschappij door problemen in de Embraer-vloot waardoor die vluchten door een B737 zullen moeten worden uitgevoerd. De B737’s kunnen echter door gewichtsproblemen niet vanuit Antwerpen opereren.

TUI fly beschikt in haar vloot over drie Embraer 195-E2’s, maar slechts één daarvan is momenteel operationeel inzetbaar. De jongste, de OO-ETC, staat al enkele maanden aan de grond in Brussel. De tweede jongste, de OO-ETB staat ook al een week aan de grond in Brussel. De maatschappij kampt met een tekort aan onderdelen voor de Embraer-vloot en moet de toestellen daarom aan de grond houden. Voor de operaties in Antwerpen zijn 2 Embraer-toestellen nodig, en daarom moet dus quasi de helft van het vluchtschema vanuit Brussel worden uitgevoerd door B737’s.