Belgisch cabinepersoneel Ryanair staakt twee weekends in kerstvakantie

Het cabinepersoneel van Ryanair dat in België gebaseerd is legt binnenkort opnieuw het werk neer. Er wordt gestaakt in het weekend van 30 december en het daaropvolgende weekend van 7 januari.

De volgende twee weekenden gaat het Belgisch cabinepersoneel van Ryanair opnieuw staken. Dat doet ze volgens de vakbond omdat Ryanair weigert het Belgische minimumloon te respecteren. Het is om die reden dat het personeel ook eerder dit jaar al verschillende stakingen aankondigde.

De staking zal gevolgen hebben voor vluchten van en naar Charleroi waarbij ongeveer de helft van de vluchten zou worden geannuleerd. De vliegtuigen die bemand zijn met bemanningsleden met een basis buiten België zouden ongehinderd doorgaan.