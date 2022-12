Nieuwe luchthaventarieven Brussel: luidste categorie 20 keer duurder dan stilste

Met de nieuwe luchthaventarieven van Brussels Airport die vanaf volgend jaar van kracht gaan, worden vooral vliegtuigen in de theoretisch luidste categorieën fors zwaarder belast dan nu het geval is. In de berekening van de tarieven wordt voorts vanaf volgend jaar ook rekening gehouden met de uitstoot van stikstofoxiden.

Een vliegtuig dat nu op Brussels Airport zou landen zou momenteel in de luidste categorie maar 2,85 keer het tarief moeten betalen van het vliegtuig uit de meest stille categorie. Vanaf april 2023 moet in dit theoretische voorbeeld het luidste vliegtuig echter 20 keer het tarief gaan betalen van een vliegtuig uit de meest stille categorie. De luchthaven wil met de nieuwe tarieven maatschappijen aanzetten om stillere vliegtuigen naar Brussel te sturen.

Daarmee komt Brussel in het rijtje te staan van luchthavens die hun tarieven steeds verder en groter differentiëren op basis van geluid. Zo staat bijvoorbeeld de luchthaven van Londen Heathrow met haar tarieven die sterker stijgen naarmate een vliegtuig luider is mee aan de Europese top. Daardoor kan het inzetten van geluidsarmere toestellen enkele duizenden tot tienduizenden euro’s per vlucht schelen in Londen.

Daarmee wordt vooral lokaal een overlastprobleem deels opgelost, maar op het vlak van vervuilende uitstoot zijn de wirwar aan verschillende tarieven in Europa slecht nieuws. Maatschappijen zullen bijvoorbeeld sneller een nieuwer en stiller vliegtuig op een korte route naar Brussel of Londen gaan inzetten om zo kosten te besparen in vergelijking met het toestel in te zetten op een lange vlucht richting bijvoorbeeld de Canarische eilanden. Daardoor krijg je het effect dat oudere en vervuilendere toestellen langere vluchten gaan uitvoeren en nieuwe toestellen kortere waarbij zij langer op de grond staan en de milieuwinst veel minder is.

Voor het eerst gaat Brussels Airport ook in haar tarieven rekening houden met de uitstoot van stikstofoxiden. Die berekening komt bovenop die van het geluid en is daar onafhankelijk van. Ook de andere tarieven stijgen in verhouding met het huidige inflatiecijfer licht mee.