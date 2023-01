Vernieuwde EXKi opent in vertrekhal Brussels Airport

Autogrill opent een gloednieuwe verbeterde EXKi winkel in de vertrekhal van Brussels Airport. ​ De gehaaste en minder gehaaste reiziger kan er terecht voor het nieuwe 2.0 concept van de Belgische restaurantketen die zich inzet voor duurzame, gezonde en lokale voeding. Heel wat nieuwigheden verbeteren het oorspronkelijke EXKi-concept en transformeren het in een ​​2.0-vestiging met nog meer oog voor duurzaamheid.

Nieuw Grab & Go concept voor de gehaaste of minder gehaaste reiziger

De nieuwe EXKi 2.0 bevindt zich in de centrale vertrekhal, naast Brussels Airports’ nieuwste boekhandel WHSmith en tegenover Le Pain Quotidien. Dit nieuwe concept biedt reizigers de mogelijkheid om snel en efficiënt gezonde en duurzame versnaperingen en snacks te kopen. De winkel van 217m² biedt zitplaatsen voor reizigers die ter plaatse willen consumeren, 21 terras zitplaatsen, 66 zitplaatsen binnen, 6 hoge koffietoonbanken en 4 hoge tafels staan ter beschikking. De winkel is ook voorzien van verschillende verbeteringen aan het bestaande concept om het nog handiger te maken voor reizigers onderweg die hun maaltijd elders op de luchthaven of tijdens de vlucht willen nuttigen. Zij zullen gebruik kunnen maken van de nieuwe automatische koelkastdeuren met verbeterde impact op de duurzaamheid of de nieuwe koffieservice waarmee zij na bestelling en betaling bij de zelfbedieningsdisplay meteen hun koffie kunnen afhalen. Het vernieuwde ​

​’Grab & Go’-concept garandeert de gehaaste reiziger een snelle doortocht.

Beter voedsel voor een schoner milieu

Bij EXKi vormt gezonde en duurzaam ingekochte voeding de basis van de formule. Respect voor klanten, producten, het milieu en het betrokken team hoort daarbij. Het menu volgt de seizoenen van de lokale landbouw met 4 veranderingen per jaar. De keten biedt een menu aan met keuze voor iedereen, ook voor mensen met een voedselallergie of een ongebruikelijk dieet, de veganistische en glutenvrije opties zijn net zo gevarieerd en lekker als de andere maaltijden. Een ander voorbeeld van hun streven naar schoon en gezond voedsel is te merken aan de fairtrade herkomst van chocolade, bananen en melk. Kraanwater is gratis in de vestiging, dus je kunt altijd langskomen om je waterflesje bij te vullen. De vestiging doet alles voor een groen visiebeleid, en niet alleen op het gebied van voeding. EXKi beperkt ook actief zijn afval om de impact op het milieu te minimaliseren. Het merk is erin geslaagd zijn plasticverbruik sinds 2008 met 83% te verminderen.