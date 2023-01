AUDIO: Delta moet start afbreken in New York nadat ander toestel baan oversteekt

Afgelopen vrijdagavond heeft er zich een ernstig incident voorgedaan op de luchthaven van New York JFK. Een B737 van Delta had toestemming om op te stijgen, maar een B777 van American Airlines stak op dat moment zonder toestemming de baan over.

Vlucht American 106 van New York naar Londen was aan het taxiën richting baan 04L voor vertrek. Om daar te geraken kreeg het toestel toestemming om baan 31L over te steken, die op dat moment niet in gebruik was. Maar, om nog onduidelijke redenen, stak het toestel baan 04L over in plaats van 31L. Die baan was op dat moment in gebruik voor vertrekken.

Op onderstaand audiofragment en kaartje is te horen en te zien dat American 106 via taxiweg Kilo baan 31L moest oversteken, maar dat gebeurde dus niet. Vlucht Delta 1943 van New York naar Santo Domingo kreeg toestemming om op te stijgen van baan 04L. Wanneer American 106 de baan echter onvoorzien oversteekt, moet de bemanning het opstijgen afbreken.

Vlucht Delta 1943 werd na het incident uitgesteld tot volgende ochtend. De vlucht van American is na enige opheldering nog vertrokken richting Londen. Het incident wordt momenteel verder onderzocht.