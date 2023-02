Airbus en Qatar Airways komen tot een akkoord over A350’s

Het juridisch gevecht tussen Airbus en Qatar Airways over slijtage bij A350’s van de Qatarese maatschappij wordt stopgezet. Beide partijen zijn tot een onderling akkoord gekomen. De details van dat akkoord zijn wel niet bekend.

In een gezamenlijk statement delen Airbus en Qatar Airways dat ze tot een onderling akkoord zijn gekomen over het A350-dispuut. Beide partijen waren verzeild geraakt in een juridisch gevecht nadat Qatar Airways problemen meldde over loskomende verf op haar A350’s. Door het dispuut annuleerde Airbus zelfs openstaande bestellingen van Qatar Airways.

In het bericht wordt er nu gesproken over een herstelproject voor de getroffen A350’s van de maatschappij en dat ze vanaf nu terug als partners zullen samenwerken.