Qatar Airways met twee extra wekelijkse vluchten vanaf juni

Vanaf 28 juni verhoogt Qatar Airways haar frequentie op de route tussen Doha en Brussel. De maatschappij voegt er twee extra frequenties aan toe, die minstens behouden blijven tot aan het winterseizoen.

Begin dit jaar had Qatar Airways haar aantal wekelijkse vluchten naar Brussel al verhoogd naar 10 vluchten per week, maar eind juni komen er daar nog twee extra vluchten bij. Vanaf 28 juni zal Qatar Airways 12 keer per week tussen Doha en Brussel vliegen.

Die frequentieverhoging blijft momenteel alleszins aanhouden tot de start van het winterseizoen eind oktober. Na oktober voorziet de maatschappij momenteel opnieuw 10 wekelijkse vluchten richting Brussel. Alle vluchten zijn voorzien met de B787-8.