Austrian A320 raakt beschadigd door hagel tijdens daling

Een A320 van Austrian Airlines is gisterenavond tijdens de daling naar de luchthaven van Wenen beschadigd geraakt door hagel. Daarbij raakte de neus van het vliegtuig zwaar beschadigd. Ook de ramen in de cockpit waren door de hagelschade niet meer doorzichtig.

Tijdens de daling van vlucht OS434 van Palma de Mallorca naar Wenen gisterenavond kwam het toestel op een hoogte van zo’n 20.000 voet in een stevige hagelbui terecht. Zowel de neus van het vliegtuig, waar de weerradar inzit, alsook de cockpitramen raakten hierdoor zwaar beschadigd. Daardoor kon de bemanning geen visuele landing meer maken omdat de ramen niet meer voldoende doorzichtig waren.

Het toestel kon daarop zonder problemen automatisch landen. Op de grond werd duidelijk hoe groot de schade was. De neus van het vliegtuig werd gefotografeerd op de grond met een voor een deel afgescheurde neus waardoor de weerradar duidelijk zichtbaar is. Een weerradar zit verstopt in de neus van een vliegtuig en geeft normaalgezien een goed beeld van de intensiteit van buien en onweer. Volgens de maatschappij was de hagelbui echter niet zichtbaar en werd deze daarom niet ontweken.

Foto door: Exithamster