Jaar na crash China Eastern nog geen oorzaak gevonden

Morgen zal het precies een jaar geleden zijn dat een B737-800 van China Eastern vanuit kruishoogte uit de lucht viel en neerkwam nabij Guangzhou. Het onderzoek is nog steeds bezig, maar het is nog verre van duidelijk waarom de Boeing neerstortte.

Het blijven hallucinante beelden van de B737-800 van China Eastern die morgen precies een jaar geleden neerstortte. Vanop een hoogte van 8.900 meter, net voor de daling zou worden ingezet, komt het vliegtuig quasi loodrecht naar beneden. In nog geen minuut tijd boort het vliegtuig zich de grond in. Alle 132 inzittenden komen uiteraard om.

Een jaar later en het onderzoek is nog verre van compleet. Sinds april vorig jaar ebde de informatie rond het onderzoek volledig weg, maar nu naar aanleiding van de eerste verjaardag van de crash komt er opnieuw een verklaring van de Chinese CAA. Het onderzoek is nog bezig en vele brokstukken zijn in detail onderzocht alsook de belading en technische status van het vliegtuig, maar een mogelijke oorzaak is nog niet gevonden.