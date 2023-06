Brussels Airlines ruilt Stockholm Bromma in voor Arlanda

Met de start van het winterseizoen eind oktober ruilt Brussels Airlines de luchthaven van Stockholm Bromma in voor die van Stockholm Arlanda. Daarmee komt er een einde aan de unieke vluchten naar de Zweedse luchthaven.

Op vrijdag 27 oktober vliegt Brussels Airlines voor het laatst naar de luchthaven Stockholm Bromma. Sinds het uitfaseren van de Avro RJ’s zet Brussels Airlines A319’s op deze route in. De A319 is het grootste vliegtuig dat momenteel op de luchthaven van Bromma vliegt. Door de korte landingsbaan en strenge geluidsnormen van Bromma worden grotere toestellen niet op deze luchthaven ingezet.

Vanaf zondag 29 oktober verhuist Brussels Airlines naar de luchthaven Stockholm Arlanda. Daardoor kan op termijn de A320 op deze route worden ingezet, want de A319’s moeten in de toekomst de vloot van de Belgische maatschappij verlaten. Ook de beperkte openingsuren van Bromma zijn dan geen factor meer. Er komen op weekdagen drie retourvluchten per dag en tijdens het weekend een retourvlucht op zaterdag en twee op zondag.

Brussels Airlines wordt met haar 18 retourvluchten per week de tweede maatschappij op deze route. Scandinavian Airlines vliegt in de winter 11 keer per week tussen Arlanda en Brussel.

De maatschappij was slechts één van een handvol maatschappijen, waaronder BRA, met operaties op de luchthaven van Bromma.