44 miljoen euro verlies voor Air Belgium

Air Belgium heeft voor het jaar 2022 een nettoverlies genoteerd van 44 miljoen euro. Dat is een steviger verlies dan de min 12 miljoen euro van het jaar voordien. Deze zomer verwacht de maatschappij winst te maken en er zou vers geld klaarstaan van een nieuwe investeerder.

Voor het jaar 2022 moet Air Belgium een stevig verlies van 44,6 miljoen euro noteren. De omzet steeg dan wel van 140 miljoen euro in 2021 naar 258 miljoen vorig jaar, de kosten stegen sterker en gingen van 152 miljoen euro naar 302 miljoen.

De maatschappij opereert met 4 passagiersvliegtuigen 2 eigen routes naar Zuid-Afrika en Mauritius en stelt verder de passagiersvloot ter beschikking van andere maatschappijen die extra capaciteit nodig hebben. Dat was voor de coronacrisis een uiterst belangrijk segment waaruit de maatschappij een aanzienlijk deel van haar omzet kon halen. Nu herneemt die activiteit terug en opereerde Air Belgium dit jaar al voor onder meer Condor en British Airways.

Met drie A330-Freighters en drie B747-8F’s is Air Belgium ook actief in het vrachtsegment waarbij er hoofdzakelijk wordt gevlogen voor de Hongyuan Group. Een van die B747’s staat door problemen wel al enkele maanden aan de grond en kan daardoor niet ingezet worden.

Air Belgium verwacht in de maanden juli en augustus van dit jaar winstgevend te zijn en eind juni zou er een voorwaardelijk akkoord zijn gesloten met een investeerder om extra geld in de maatschappij te pompen ter waarde van 14,4 miljoen euro. In ruil krijgt die investeerder 49 procent van de aandelen in handen.