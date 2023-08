Brussels Airlines-vlucht naar Stockholm keert terug na motorproblemen

Een vlucht van Brussels Airlines richting Stockholm is deze ochtend teruggekeerd na een motorprobleem. Het toestel was nog maar enkele minuten in de lucht. De terugvlucht vanuit Stockholm werd geannuleerd.

Vlucht SN2303 richting Stockholm Bromma is vanmorgen na het opstijgen vanaf Brussels Airport moeten terugkeren met een motorprobleem. De A319 met registratie OO-SSV bevond zich op een hoogte van 11.000 voet toen er problemen optraden. Het toestel maakte zich klaar in een holding boven Antwerpen alvorens zonder verdere problemen te landen op baan 25L.

Op een foto die na de landing werd genomen is te zien dat één van de motoren beschadigd is.