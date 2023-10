Luchthaven Oostende gesloten na bomwaarschuwing, ook Franse luchthavens gesloten

De luchthaven van Oostende is momenteel gesloten door een bomwaarschuwing. Enkele vluchten moeten daardoor uitwijken naar Brussel. Ook in Frankrijk zouden er door gelijkaardige incidenten enkele luchthavens tijdelijk gesloten zijn.

Door een bomwaarschuwing is de luchthaven van Oostende momenteel gesloten voor alle vliegverkeer. Een toestel van Egyptair Cargo moest daardoor uitwijken naar Brussel en de TUI-fly vlucht uit Malaga landde in Brussel in plaats van Oostende.

Ook in Frankrijk zijn verschillende luchthavens zoals Nantes, Toulouse en Beauvais ontruimd na dreigingsmeldingen per e-mail. Vliegtuigen worden omgeleid naar luchthavens die wel nog open zijn.