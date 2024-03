Luchthaven Oostende heropent na twee maanden werken

Vandaag heropent de luchthaven van Oostende. Die luchthaven was door werken aan de landingsbaan twee maanden gesloten. Daardoor moesten vaste maatschappijen hun operaties tijdelijk verplaatsen naar andere luchthavens.

Deze ochtend vertrekt de eerste vlucht sinds eind januari vanop de luchthaven van Oostende. Er is zo’n 8 weken lang gewerkt aan de vernieuwing van de landingsbaan en het breder maken van enkele taxiwegen. Onder meer het breder maken van de taxiwegen was nodig om aan de EASA-regelgeving te blijven voldoen. Het was al sinds de jaren 90 geleden dat de landingsbaan nog grote onderhoudswerken kreeg.

Vandaag vertrekken opnieuw de eerste TUI fly-vluchten. Vaste klant Egyptair Cargo moest gedurende de werken haar vluchten omleiden naar Brussel, maar keer nu met de heropening terug naar Oostende.