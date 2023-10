Eerste A320neo voor Brussels Airlines heeft verdere vertraging, tweede is al gespot

De eerste A320neo voor Brussels Airlines loopt in Toulouse meer vertraging op dan tot voor kort gepland. Het tweede fabrieksnieuwe toestel is intussen ook al gespot.

De eerste A320neo voor Brussels Airlines, die de registratie OO-SBA zal dragen, loopt momenteel in Toulouse verder vertraging op. De eerste vlucht werd al op 14 september uitgevoerd, maar nu anderhalve maand later is het toestel nog steeds niet afgeleverd. Door technische problemen is er meer tijd nodig om het toestel af te leveren en waren er al meer testvluchten nodig.

Ondertussen is wel al de tweede A320neo voor de maatschappij in Toulouse gespot. Weliswaar nog zonder motoren.