Gemiddelde Europese ticketprijzen 16 procent hoger dan pre-corona

De Europese prijzen voor vliegtickets lagen in het tweede kwartaal zo’n 16 procent hoger dan in dezelfde periode van 2019. Daardoor kunnen luchtvaartmaatschappijen momenteel grote winsten boeken. De stijging van de ticketprijzen ligt wel onder het gemiddelde inflatieniveau in Europa.

De recordwinsten van de Europese luchtvaartmaatschappijen afgelopen zomerperiode zijn uiteraard voor het grootste deel te wijten aan de hogere ticketprijzen op de Europese markt de voorbije maanden. IATA berekende dat reizigers tussen april en juni gemiddeld zo’n 16 procent meer geld moesten neertellen voor een ticket ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Uiteraard zijn ook de Europese inflatiecijfers de voorbije twee jaar fors gestegen (in juni 20 procent) maar de ticketprijzen blijven daar 4 procent onder liggen en stijgen dus niet even snel mee.

“Het Europese vliegverkeer blijft sterk herstellen en zal volgend jaar referentiejaar 2019 overschrijden. De competitiviteit van de Europese luchtvaartmarkt houdt de inflatie van de tickets zo’n 4 procent onder de consumptieprijsindex,” verduidelijkt IATA-directeur Willie Walsh. “Gezien de sterke volatiliteit van de brandstofprijzen en de stijging van de loonkosten is dit een bijzondere prestatie en staat die in schril contrast met de continue prijsverhogingen van onze leveranciers.”