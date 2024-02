Vanaf maart opnieuw vluchten tussen België en Israël

Vanaf 24 maart zullen er opnieuw rechtstreekse vluchten plaatsvinden tussen België en Israël. Brussels vliegt vanaf dan drie keer per week tussen Brussel en Tel Aviv.

Op 24 maart zal er opnieuw een vliegtuig vanuit België opstijgen met bestemming Tel Aviv. Brussels Airlines zal drie vluchten per week gaan aanbieden met een vertrek vanuit Brussel in de ochtend en aankomst in Brussel in de avond. Het vliegschema zal er uitzien als volgt:

Voor de vluchten van Ryanair vanuit Charleroi naar Tel Aviv is het nog zeker wachten tot en met mei. De nieuwe TUI fly-vluchten vanuit Antwerpen naar Tel Aviv zullen ook niet starten voor begin mei.