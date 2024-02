Drie nieuwe bestemmingen deze zomer voor Brussels Airlines

Brussels Airlines heeft haar netwerk voor komend zomerseizoen bekendgemaakt. Er komt één bestemming bij die enkele maanden geleden werd herstart en twee bestemmingen die in het verleden ook al eens werden bediend.

Op het langeafstandsnetwerk voegt Brussels Airlines het Keniaanse Nairobi opnieuw aan haar netwerk toe. Vanaf juni vliegt de maatschappij er zes keer per week naartoe. Behalve de Afrikaanse bestemmingen wordt er vanaf het zomerseizoen ook zoals voorbijgaande jaren gevlogen naar Washington. Die route loopt traditioneel tot eind oktober.

Op het Europese netwerk zal er deze zomer gevlogen worden naar Warschau met 6 vluchten per week. De route werd in de tweede jaarhelft van 2023 na een onderbreking opnieuw opgestart en moet t.o.v. de winter al frequenties afgeven. De tweede nieuwe bestemming is Krakau, dat ook al enkele jaren niet meer aanwezig was in het netwerk. Krakau zal vanaf april vier keer per week worden aangevlogen.