Wizz Air komt opnieuw naar Brussels Airport

Vanaf juni keert Wizz Air terug naar Brussels Airport. De maatschappij zal opnieuw gaan vliegen tussen Boedapest en Brussel. In juni 2020 lanceerde de maatschappij deze route al eens, maar zette die toen snel weer stop.

Vanaf 17 juni gaat Wizz Air vanuit Boedapest opnieuw naar Brussels Airport vliegen. De vluchten komen bovenop de vluchten die de maatschappij reeds uitvoert naar Charleroi. Het gaat om vijf vluchten per week. Momenteel is enkel Brussels Airlines actief op deze route.

Het is niet de eerste keer dat Wizz Air naar zowel Brussels Airport als Charleroi zal vliegen. In september 2019 kondigde de maatschappij aan dat ze vanaf juni 2020 met A321neo’s zou gaan vliegen tussen Boedapest en Brussel. Die route werd ondanks de coronacrisis die toen volop woedde effectief opgestart, maar werd nog in dezelfde maand opnieuw stopgezet.