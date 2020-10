Wizz Air breidt binnenlands aanbod in Noorwegen verder uit

Nog voor de start van de binnenlandse routes in Noorwegen die Wizz Air begin deze maand aankondigde, opent ze al een tweede basis in het land met nog meer binnenlandse vluchten.

Dat Wizz Air vanaf 5 november twee vliegtuigen baseert op de luchthaven van Oslo Gardermoen en daarmee naar Bergen, Trondheim en Tromsø gaat vliegen, maakte de maatschappij op 8 oktober al bekend. Nu komt ze met de aankondiging van nog meer binnenlandse routes.

Wizz Air opent een nieuwe basis in Trondheim met 2 Airbussen die vanaf 17 december zullen gaan opereren. Vanaf Trondheim komen er routes naar Bodo, Stavanger en Tromsø. Vanuit Oslo wordt ook Bodo en Alesund aan de bestemmingen toegevoegd. Vanuit Tromsø komen er ook vluchten naar Bodo en Stavanger.

In totaal lanceert Wizz Air in november en december dus 10 binnenlandse routes in Noorwegen.