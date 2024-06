Wizz Air-vluchten naar Brussel stoppen voorlopig al in januari

Later deze maand start Wizz Air vluchten op van Boedapest naar Brussel. De maatschappij zal in het zomerseizoen vijf keer per week op de route actief worden. In het winterseizoen komen er dan dagelijkse vluchten, maar in januari wordt de route al (voorlopig) stopgezet.

Wizz Air start haar nieuwe route tussen Boedapest en Brussel bijna gelijktijdig met de start van het voorzitterschap van de EU van Hongarije in juli. Dat voorzitterschap duurt zes maanden. Wizz Air start de route vanaf 17 juni op en wordt daarmee de tweede speler op de route Brussel-Boedapest naast Brussels Airlines.

Met de start van het winterseizoen eind oktober wordt de frequentie opgetrokken naar een dagelijkse vlucht, maar niet voor lang. Momenteel is het einde van de route voorzien op 15 januari. Wizz Air blijft wel vliegen tussen Charleroi en Boedapest. Brussel is momenteel ook de enige Wizz Air-route vanuit Boedapest die al in januari stopt.