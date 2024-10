Naast Milaan-Brussel moet easyJet ook Rome-Brussel vliegen met vrijgekomen slots

De dertig dagelijkse slots die ITA Airways en de Lufthansa Group gezamenlijk in Milaan Linate moeten opgeven, zouden zoals verwacht naar het Britse easyJet gaan. Dat schrijft de Italiaanse krant Corriere della Sera. Daarnaast zouden er ook slots op de luchthaven van Rome worden toegewezen. Daardoor zou easyJet zowel vanuit Milaan als vanuit Rome een route naar Brussel openen.

In ruil voor de gedeeltelijke overname van ITA Airways door Lufthansa Group moeten beide bedrijven van Europa gezamenlijk een dertigtal dagelijkse slots opgeven op de luchthaven van Milaan Linate. Lowcostmaatschappij easyJet, die al een grote basis heeft op de luchthaven van Milaan Malpense, aast al van in het begin op de slots. Volgens het Italiaanse Corriere della Sera bevestigen drie anonomie EU-bronnen nu dat easyJet wel degelijk de favoriet is om de slots in handen te krijgen. De lowcostmaatschappij zou het meest geschikt zijn om voldoende competitiviteit op de routes vanuit de stadsluchthaven van Milaan te bieden tegenover de combinatie van ITA en Lufthansa Group.

ITA en de Lufthansa Group zullen vanuit Milaan op vijf routes slots moeten afgeven aan easyJet. Het gaat om vluchten naar Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Brussel en Wenen. Die routes zal easyJet voor een periode van minstens 3 jaar zelf moeten uitvoeren om de competitiviteit te waarborgen. In totaal zou easyJet 204 wekelijkse slots in handen krijgen waarvan het 108 op deze vijf routes zal moeten gebruiken en de overige 96 slots voor eigen gekozen bestemmingen kan inzetten.







Momenteel wordt er in het zomerseizoen (referentiemaand juni) gemiddeld door zowel Brussels Airlines als ITA Airways 37 keer per week vanuit Milaan Linate naar Brussel gevlogen. Voor Milaan Malpensa gaat het om 13 vluchten waarbij enkel Brussels Airlines actief is op de route. In het plan zouden ITA en de Lufthansa Group hun aanbod tussen Milaan en Brussel met 28 wekelijkse vluchten moeten verminderen. Wanneer met de vluchten gestart kan worden, zal easyJet zes Airbussen baseren op de luchthaven van Linate. Omdat de Britse maatschappij te weinig eigen capaciteit heeft, zullen er ook toestellen moeten worden ge-wetleased van ITA Airways zelf. Het zou daarbij gaan om twee toestellen.

Ook in Rome zou easyJet 18 dagelijkse slots overnemen. Die zal de maatschappij moeten gebruiken om routes te openen tussen Rome FCO en Frankfurt, München, Zürich, Brussel en Hamburg. Momenteel vliegen zowel Brussels Airlines (19x per week), ITA Airways (14x per week) als Ryanair (10x per week) tussen Rome en Brussel.

Op het trans-Atlantische luik worden momenteel nog steeds gesprekken gevoerd met Air France-KLM en British Airways. Op drie routes vanuit Rome naar Washington, Toronto en San Francisco moet er hoofdzakelijk in het zomerseizoen een extra concurrent komen of moeten er een uitbreiding komen van interline-overeenkomsten waarbij er meer indirecte opties op deze drie routes moeten komen bij concurrerende luchtvaartmaatschappijen. Die gesprekken zouden echter nog niet rond zijn. Volgens Corriere della Sera ligt er daarbij ook een optie op tafel waarbij in ruil voor een overeenkomst tijdelijk voor drie jaar ook slots worden weggegeven aan Air France-KLM en British Airways. In dat geval zou de Lufthansa Group nog meer vluchten moeten opgeven vanuit Linate.







Begin november zou het volledige dossier rond moeten zijn en zou er snel een beslissing moeten vallen. Pas wanneer alles rond is mag Lufthansa investeren en een belang nemen in ITA Airways. Dat wil de groep nog dit jaar realiseren.