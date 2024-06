Terugkeer THAI naar België: meer vluchten maar minder capaciteit

Gisteren kondigde THAI na een onderbreking van meer dan 2 jaar de herstart aan van haar vluchten tussen Bangkok en Brussel. De maatschappij zal voor het eerst een dagelijkse vlucht aanbieden maar doet dat wel met haar kleinste langeafstandstoestel.

Nadat THAI in augustus 2022 de route tussen Brussel en Bangkok in alle stilte stopzette, keert de maatschappij vanaf 1 december dan toch terug op de route. De maatschappij startte de route in november 2011 en de jaren nadien werd zowel de capaciteit als de frequentie stilletjes aan uitgebreid.

Toen de maatschappij in november 2011 begon, deed ze dat met drie wekelijkse vluchten die door een B777-200 werden uitgevoerd. Een jaar later breidde THAI de capaciteit al uit en moest de -200-versie plaatsmaken voor de B777-300. In de winter van 2013 kwam er voor het eerst een frequentieverhoging met vier vluchten per week. Het toestel werd voor een korte periode wel terug gedowngraded naar een B777-200 maar werd al snel terug vervangen door het grotere broertje.







In de periode 2011-2017 breidde THAI de capaciteit voorzichtig aan uit. In augustus werd de nieuwe A350-900 op de route ingezet. Die is iets kleiner dan de B777-300 en daardoor ging de capaciteit tijdelijk heel minimaal achteruit. Het passagierscomfort ging er daarentegen wel sterk op vooruit. Het toestel zou de komende jaren een blijver worden en ook het aantal frequenties ging geleidelijk aan verder omhoog. In de winter van 2017 kwam er een vijfde wekelijkse vlucht bij en in de winter van 2019, net voor de coronacrisis zou losbarsten, kwam er een zesde frequentie bij.

In de nasleep van de coronacrisis herstartte THAI de route in november 2021 met een beperkte capaciteit. De route werd tot en met augustus 2022 uitgevoerd maar verdween dan in alle stilte uit het netwerk.

Eerder dit jaar raakte echter bekend dat THAI de Brussel-route tegen het jaareinde opnieuw zou opstarten, en dat doet de maatschappij nu ook. Voor het eerst zal THAI een dagelijkse vlucht uitvoeren naar Brussel. Dat doet ze wel met het kleinste langeafstandstoestel dat ze heeft en een type dat voordien nog niet naar Brussel werd ingezet: de B787-8. De Boeing zal een dagelijkse capaciteit hebben van 256 zetels waarvan 22 in business en 234 in economy. Daarmee komt het aantal wekelijkse zetels dat THAI vanuit Brussel aanbiedt naar Bangkok op 1.792 te liggen. Op het hoogtepunt, in de winter van 2019-2020 waren dat er 1.926. Hoewel de capaciteit dus iets lager ligt dan net voor de coronacrisis, is het belang van een dagelijkse frequentie voor de luchthaven en de partnermaatschappijen van THAI in Brussel wel groter.