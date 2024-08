Wizz Air lanceert All You Can Fly-abonnement

Wizz Air komt met een ‘All You Can Fly”-abonnement waarmee je een jaar lang zo veel kan vliegen als je wilt, maar met telkens extra kosten erbij. Ook zijn er maar een beperkt aantal abonnementen vastgelegd en hangt het aantal ook af vanuit welk land je deze wil kopen.

Met een ‘All You Can Fly’-abonnement wil Wizz Air een nieuwe tariefformule lanceren waarbij ze een jaar lang tot 10.000 reizigers aan zich bindt met een abonnement. De instapprijs zal initieel voor een korte periode 499 euro bedragen en vanaf 16 augustus stijgen naar 599 euro per jaar. Daarmee kunnen reizigers een jaar lang vluchten boeken op het Wizz Air-netwerk, maar niet kostenloos.

Reizigers kunnen uitsluitend enkele vluchten boeken en kunnen dat maar maximaal 72 uur op voorhand doen. Daarmee kan Wizz Air haar lege zitjes op vluchten die de komende 72 uur zullen worden uitgevoerd beschikbaar stellen voor de leden van het programma. Daarbovenop moet er ook nog telkens 9,99 euro betaald worden per vlucht die men neemt. Het gaat ook om het basistarief waarbij enkel een persoonlijk item is toegelaten, voor grote handbagage en/of bagage moet nog bijbetaald worden.

In België vliegt Wizz Air vanuit Brussel naar Boedapest en vanuit Charleroi naar Warschau, Kutaisi, Boedapest, Varna, Sofia en Skopje.