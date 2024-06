ITA Airways zet A321neo’s nu ook in op nieuwe verdere bestemmingen

ITA Airways is sinds deze maand begonnen met haar gloednieuwe vloot van A321neo’s ook op verdere bestemmingen in te zetten. De maatschappij opent met haar nieuwe toestellen nieuwe routes naar nieuwe markten. ITA Airways zet met de toestellen in op verbindingen naar Sub-Sahara-Afrika en het Midden-Oosten. De A321’s zijn comfortabel ingericht met een volwaardige business en premium economy class, iets wat bij andere Europese maatschappijen bij soortgelijke toestellen quasi onbestaand is.

Nadat de fabrieksnieuwe A321neo’s van ITA Airways de voorbije maanden op intra-Europese routes werden ingezet, die veel aandacht kregen omdat de business class er één is zoals je die op langeafstandsvluchten vindt, worden de toestellen sinds enkele dagen ook ingezet waarvoor ze in eerste instantie besteld waren: op middellange routes vanuit Rome. Sinds een week vliegt de maatschappij met A321neo’s naar de nieuwe bestemmingen Riyadh (5 keer per week) in Saudi-Arabië en naar Accra (4 keer per week) in Ghana. Ook komende zomer wordt het routenetwerk van de A321neo verder uitgebreid met nieuwe bestemmingen.

Zo komt er naast de vluchten naar Accra vanaf juli een verbinding met het Senegalese Dakar. Net zoals Accra zal de hoofdstad vier keer per week worden aangevlogen. In juli komen er vijf wekelijkse vluchten naar de nieuwe bestemming Koeweit. In augustus komt er met Jeddah een tweede bestemming in Saudi-Arabië bij en dat met drie vluchten per week. Behalve deze nieuwe bestemmingen zal ITA Airways de toestellen ook nog blijven inzetten naar Tel Aviv en Caïro.







Naast een heuse business class (12 zetels) zijn ook de premium economy (12 zetels) en gewone economy class (141 zetels) klassevol afgewerkt waarbij iedereen eigen IFE-schermen heeft.

ITA Airways heeft momenteel vijf A321neo’s in dienst en is in blijde verwachting van nog ééns vier andere exemplaren. Twee daarvan zullen nog dit jaar geleverd worden, de laatste twee zijn voor 2025. Ook die toestellen zullen naar nieuwe bestemmingen gaan vliegen. Enkele dagen geleden kondigden de Italianen aan vanaf oktober met de A321’s naar Dubai te gaan vliegen.