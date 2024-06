Moeilijke start zomer bij Europese luchtverkeersleiding

De voorbije dagen en ook vandaag zijn er in grote delen van West- en Oost-Europa vertragingen of annuleringen. Dat heeft naast slechte weersomstandigheden ook te maken met interne problemen bij verschillende luchtverkeersleidingcentra. Zowel een tekort aan personeel als technische problemen zijn hiervan de oorzaak.

Zowel gisteren als vandaag ondervindt een aanzienlijk aantal vluchten vertraging door zowel weersomstandigheden als interne problemen bij de verschillende Europese luchtverkeersleidingcentra. Ook zijn er door de grote vertragingen ook meer annuleringen te bespeuren. Zo is vandaag het weer voor ongeveer de helft van het vertraagde vliegverkeer de oorzaak van de vertraging, maar 45 procent van de vertragingen is te wijten aan interne problemen bij de luchtverkeersleidingcentra zelf. Door een tekort aan luchtverkeersleiders is de capaciteit van de centra vaak beperkt en er zijn ook regelmatig technische problemen. Dat is alleszins wat Ryanair aankaart maar ook deels te zien is in de statistieken van Eurocontrol zelf.

Over gisteren (27 juni) zegt Ryanair dat 30 procent van haar vluchten vertraagd was en ook vanmorgen was een kwart van de vluchten vertraagd. Door de vele opgestapelde vertragingen van bijvoorbeeld gisteren konden 16 vliegtuigen door avondsluitingen op hun basis niet terugkeren naar de luchthavens waar de toestellen gebaseerd zijn. Gisterenavond waren er softwareproblemen bij Maastricht, dat een groot deel van het vliegverkeer boven België, Nederland en Duitsland controleert. Daardoor waren er ook eerder vandaag nog vertragingen. Ryanair klaagt aan dat de voorbije jaren de kosten die maatschappijen moeten betalen aan de luchtverkeersleidingen enkel maar zijn gestegen terwijl er volgens Ryanair steeds meer problemen zijn.



Gisteren en vandaag werd er op Brussels Airport al een 12-tal vluchten geannuleerd. Het gaat voornamelijk om vluchten richting Duitsland, Zwitserland en Noord-Italië.