Dieter Vranckx benoemd tot nieuwe voorzitter Brussels Airlines

Tekst door Brussels Airlines

Brussel, 1 juli 2024 – Vanaf vandaag wordt Dieter Vranckx de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van SN Airholding, de holdingmaatschappij van Brussels Airlines. Vranckx volgt Christina Foerster op, die Lufthansa Group verlaat. Vranckx heeft een lange carrière in de luchtvaart en is ook voormalig CEO van Brussels Airlines.

Dieter Vranckx, geboren in 1973, heeft de Belgische nationaliteit. Hij studeerde af als Commercial Engineer aan de Solvay business school in Brussel en begon zijn carrière in de luchtvaart in 1998 bij Sabena als Management Trainee. Na verschillende functies bij Swiss en Lufthansa kwam Vranckx in 2018 bij Brussels Airlines, eerst als Chief Financial Officer en later als Chief Executive Officer. In 2021 werd Vranckx CEO van Swiss, ook onderdeel van Lufthansa Group.



​Vier maanden geleden kondigde Lufthansa Group aan dat Dieter Vranckx benoemd zou worden tot lid van de Executive Board van Lufthansa Group. Vanaf 1 juli wordt Vranckx verantwoordelijk voor Global Markets en Commercial Steering Hubs. Naast die rol wordt hij ook voorzitter van Brussels Airlines.