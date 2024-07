Vijfde en voorlopig laatste A320neo Brussels Airlines aangekomen

In Brussel is deze namiddag de vijfde en voorlopig laatste fabrieksnieuwe A320neo aangekomen. Het toestel met registratie OO-SBE zal vanaf volgende maand operationeel worden ingezet.

De laatste van in totaal voorlopig 5 A320neo’s die Brussels Airlines kon verwachten om de vloot te vernieuwen, is deze namiddag aangekomen in Brussel. Naast de levering van de eerste, OO-SBA in november, volgden er in totaal nog vier fabrieksnieuwe Airbussen. De OO-SBD werd vorige maand geleverd en zal één van deze dagen voor het eerst operationeel worden ingezet. De OO-SBE zou vanaf volgende maand commercieel moeten rondvliegen.

Daarmee komt er een einde aan de eerste fase van de vlootvernieuwing bij Brussels Airlines. Die eerste fase werd eind 2022 aangekondigd en het duurde ongeveer een jaar vooraleer de eerste A320neo in gebruik werd genomen. Ook de komende jaren zal de maatschappij de vloot verder uitbreiden en verjongen. Meer informatie daarover zou binnenkort moeten volgen. Tegelijkertijd onderzoekt de maatschappij ook welke opvolger het meest geschikt is om de A330-300’s in de vloot te vervangen.

De Lufthansa Group heeft momenteel nog zo’n 66 uitstaande A320/321neo-bestellingen. Daarnaast plaatste de groep ook recent bestellingen voor 40 A220’s en tot 100 stuks van de B737 MAX.