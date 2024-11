SkyAlps behoudt route van Antwerpen naar Bolzano ook in zomerseizoen

SkyAlps gaat voor het eerst ook deze zomer de winterroute tussen Antwerpen en Bolzano behouden. Daardoor worden de twee steden voor een groot deel van het jaar met elkaar verbonden.

Momenteel vliegt SkyAlps drie keer per week met Dash-8Q400-vliegtuigen tussen Antwerpen en het Italiaans hoofdzakelijk Duitstalige Bolzano/Bozen. Dat doet de maatschappij al sinds de lancering van de route in 2022. De huidige verbinding zou in april aflopen, maar SkyAlps maakt nu ook bekend dat het komend zomerseizoen de route zal blijven uitvoeren.

Tussen 24 april en 23 oktober 2025 zal de maatschappij twee keer per week op de route actief zijn. Vluchten zullen telkens op donderdag en op zondag worden uitgevoerd. De actuele vliegtijd bedraagt ongeveer 90 minuten en aan boord is plaats voor 76 passagiers.

SkyAlps is een Italiaanse maatschappij die al sinds 2021 actief is vanuit de autonome provincie van Zuid-Tirol. De maatschappij beschikt al over een vloot van een twaalftal Dash 8’s.