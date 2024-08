IAG gaat Air Europa niet overnemen

IAG, het moederbedrijf van o.a. British Airways en Iberia, gaat concurrent Air Europa niet overnemen. Brussel vraagt voor IAG te veel toegevingen waardoor de overnamedeal niet meer interessant is voor IAG. Het is al de tweede keer dat de overnamepoging wordt stopgezet.

Air Europa blijft een zelfstandige maatschappij. Na een eerdere gepauzeerde poging in de periode vanaf 2019 besluit IAG ook nu om de Spaanse maatschappij niet over te nemen. IAG moet te veel toegevingen doen om Air Europa te mogen overnemen, en dat zou niet meer interessant genoeg zijn voor de aandeelhouders. IAG was bereid om de helft van de routes van Air Europa op te geven in ruil voor groen licht, maar Brussel vond de toegeving nooit voldoende. Omdat de overnamedeal daardoor niet meer interessant genoeg is, wordt de poging nu stopgezet.

IAG zal 50 miljoen euro aan Air Europa moeten betalen omdat de overname niet door gaat. IAG beschikt al over 20 procent van de aandelen van Air Europa en zal deze ook behouden. De bedoeling was om de twee merken Iberia en Air Europa naast elkaar te laten bestaan. Net zoals Iberia vliegt Air Europa naar zowel Europese bestemmingen als naar verre bestemmingen in Zuid-Amerika. De maatschappij heeft ook twee bestemmingen in de Verenigde Staten. Omdat de maatschappijen vanuit dezelfde basis in Madrid opereren en ook naar dezelfde markten vliegen, waren de Europese mededingingsautoriteiten streng. IAG is nu ook net zoals Air France-KLM één van de geïnteresseerden om TAP Air Portugal over te nemen.