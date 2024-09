Aegean Airlines wordt minderheidsaandeelhouder van Volotea

Aegean Airlines gaat een minderheidsbelang nemen van 13 procent in de Spaanse lowcostmaatschappij Volotea. De intentie is om later het belang te vergroten naar mogelijk 21 procent.

Aegean Airlines gaat initieel 25 miljoen euro investeren in Volotea waarmee het later na omzetting in aandelen 13 procent van de maatschappij in handen zou krijgen. Naargelang de financiële resultaten van Volotea dit jaar, wil Aegean volgend jaar nog eens 25 miljoen euro investeren wat zich zou vertalen in een belang van 21 procent.

Volotea is een Spaanse lowcostmaatschappij met een sterke aanwezigheid in de Spaanse en Franse markt. De maatschappij beschikt over een vloot van 41 A319/A320’s en vliegt vanuit 22 Europese basissen naar hoofdzakelijk bestemmingen in het zuidelijke deel van Europa. Volotea heeft 110 bestemmingen in het netwerk. Volotea en Aegean zullen op verschillende vlakken nu beter en efficiënter met elkaar samenwerken.