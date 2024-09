Ook vandaag nog geen vluchten vanuit Charleroi

Door een staking op de luchthaven van Charleroi zullen er ook vandaag geen vluchten worden uitgevoerd. De staking begon gisterenvoormiddag waarbij voor de rest van de dag vluchten geannuleerd moesten worden.

In totaal zullen er vandaag een 200-tal aankomende en vertrekkende vluchten van en naar Charleroi geannuleerd zijn. De staking die gisterenvoormiddag begon duurt intussen voort. Bij het grondpersoneel heerst er een algemene ontevredenheid en vakbonden en directie zijn in gesprek. Voorlopig is het nog niet duidelijk of de luchthaven op zaterdag opnieuw zal opengaan.