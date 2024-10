Dinsdag geen vertrekkende vluchten vanuit Charleroi

Voor morgen (dinsdag) zijn alle vertrekkende vluchten vanaf de luchthaven van Charleroi geannuleerd. Door een actie van het veiligheidspersoneel kunnen er geen vluchten vertrekken. Aankomsten zijn wel mogelijk.

Met de herfstvakantie die al van start is gegaan in Wallonië is de vluchtuitval morgen vanuit Charleroi geen goed nieuws voor de ongeveer 16.000 reizigers. Er zullen zo’n 89 vertrekkende vluchten moeten worden geannuleerd. Vluchten van bijvoorbeeld Wizz Air zullen wel kunnen doorgaan maar zullen worden omgeleid naar de luchthaven van Brussel.

Welke vluchten Ryanair morgen kan en zal uitvoeren is momenteel nog niet duidelijk.