Lufthansa en SWISS beboet omdat ze te laag boven Irak vlogen op codesharevlucht met United

Lufthansa en SWISS zijn beiden beboet door de United States Department of Transportation (USDOT). Beiden maatschappijen codesharen met United en hebben vluchten uitgevoerd in luchtruimen die verboden terrein zijn voor Amerikaanse luchthvaartmaatschappijen. In totaal moeten ze 440.000 dollar boete betalen.

Tussen februari 2022 en maart 2024 hebben zowel Lufthansa als SWISS verschillende keren in een luchtruim gevlogen dat verboden is voor Amerikaanse maatschappijen. Omdat zij die vluchten uitvoerden in codeshare met United Airlines vallen ze voor de USDOT onder deze beperkingen. Het gaat om vluchten die boven Irak werden uitgevoerd. De Verenigde Staten verbieden vluchten onder de 32.000 voet in het Iraakse luchtruim.

Zowel Lufthansa als SWISS zeggen dat hun vluchtplannen zo zijn opgesteld dat ze hoger dan 32.000 voet boven Irak vliegen, maar dat de lokale luchtverkeersleiding verschillende keren heeft geweigerd om de toestellen naar deze of een grotere hoogte te doen klimmen. De veiligheid kwam volgens beiden hierdoor niet in het gedrang.

Lufthansa moet in totaal 220.000 dollar betalen, SWISS 200.000 dollar.