Airbus ontvangt bestelling voor 75 Airbus A320neo's

Met de nieuwe bestelling komt het totale aantal bestelde toestellen van ACG uit de A320neo-familie bij Airbus op 190 te staan.

Eind juni 2026 had Aviation Capital Group al 118 toestellen uit de A320neo-familie in zijn vloot. Door de nieuwe overeenkomst groeit het aantal nog te leveren vliegtuigen uit deze familie tot 115 toestellen.

Aviation Capital Group beheert een vloot van ongeveer 500 vliegtuigen, inclusief nog te leveren toestellen. Het bedrijf verhuurt vliegtuigen aan ongeveer 85 luchtvaartmaatschappijen in vijftig landen.