De langeafstandsmaatschappij Norse Atlantic Airways heeft zware financiële problemen. De maatschappij, die met twaalf B787's zowel voor zichzelf als voor externe klanten vliegt, is dringend op zoek naar vers kapitaal om in de lucht te blijven.

Norse Atlantic voert momenteel gesprekken met verschillende partijen over financiering op korte termijn, maar benadrukt dat er geen garanties zijn dat die gesprekken tot een haalbare oplossing zullen leiden. Ook een mogelijke overname van de luchtvaartmaatschappij ligt op tafel, al is de vraag of daar voldoende interesse voor is gezien de slechte economische omstandigheden in de luchtvaartsector.

De maatschappij kampt met sterk gestegen brandstofkosten als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten. Norse heeft zich niet ingedekt tegen schommelingen van de brandstofprijzen en zag zich de voorbije maanden genoodzaakt haar capaciteit af te bouwen.

Om minder afhankelijk te worden van haar eigen lijnvluchten zet Norse al een tijdje steeds meer in op ACMI-contracten, waarbij het vliegtuigen inclusief bemanning, onderhoud en verzekering verhuurt aan andere luchtvaartmaatschappijen. In oktober sloot Norse nog een overeenkomst met Pakistan International Airlines voor de inzet van twee B787-9's, nadat de samenwerking met het Indiase IndiGo werd beëindigd.

Zelf vliegt Norse nog vanuit Oslo en Stockholm naar Bangkok en Phuket.