De nieuwe stakingsaanzegging volgt amper een dag na de nationale staking van gisteren waarbij het Belgische vliegverkeer grotendeels werd stilgelegd. Volgens de vakbonden houdt de aanhoudende sociale onvrede verband met de organisatie van het werk, de uurroosters, het sociaal overleg en de eindeloopbaanregelingen. Sommige problemen zouden al jaren aanslepen.

De luchtverkeersleiders benadrukken dat het conflict draait om rust en veiligheid, niet om hogere lonen. Volgens hen kunnen onvoldoende uitgeruste luchtverkeersleiders een risico vormen voor de vliegveiligheid.

De directie van Skeyes verwerpt de nieuwe stakingsaanzegging. Volgens het bedrijf veroorzaakt een aanzegging die een volledige maand bestrijkt een onaanvaardbare operationele onzekerheid voor de luchtvaartsector. Beide partijen hopen dat het niet zover hoeft te komen en staan open voor nieuwe gesprekken.

De vakbonden hebben wel beloofd om de periode in de kerstvakantie zoveel mogelijk te ontzien, één van de piekperiodes in het jaar.