Een wissel aan de top bij Brussels Airport. CEO Arnaud Feist stopt begin 2027 als CEO van de nationale luchthaven. Dat werd gisteravond bekendgemaakt op een raad van bestuur.

Volgens De Tijd zou het vertrek van Feist verband houden met spanningen met de Vlaamse overheid, die sinds vorig jaar met 40 procent de grootste aandeelhouder van Brussels Airport is. Onder meer het dagelijkse bestuur en het dividendbeleid zouden tot onenigheid hebben geleid. In een communicatie van de luchthaven zelf wordt geen reden voor het plotse vertrek aangehaald.

Feist ging in 2005, kort na de privatisering van de luchthaven, aan de slag als financieel directeur en werd in 2010 CEO. Onder zijn leiding groeide het jaarlijkse passagiersaantal van 17 miljoen naar ongeveer 25 miljoen. De luchthaven breidde haar intercontinentale netwerk aanzienlijk uit en ontwikkelde zich tot een belangrijke hub voor farmaceutische vracht.

Tijdens zijn mandaat werden ook verschillende grote infrastructuurprojecten gerealiseerd, waaronder de opening van de bovengrondse Connector in 2015 en de renovatie van de historische vertrekhal tot de huidige Skyhall.