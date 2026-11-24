Het Spaanse Plus Ultra, dat vanuit Madrid langeafstandsvluchten aanbiedt naar Zuid-Amerika, heeft gisteren haar activiteiten stopgezet. Plus Ultra had vorige week haar verbindingen vanuit Madrid naar Lima en Buenos Aires reeds geschrapt. De vluchten naar Bogotá waren eerder dit jaar stopgezet. Met de annulering van de resterende verbindingen tussen Spanje en Caracas gisteren komt nu het volledige vliegprogramma stil te liggen.

De maatschappij wijst op sterk gestegen operationele kosten, vooral voor brandstof. Volgens Plus Ultra zijn de brandstofprijzen sinds het uitbreken van het conflict in het Midden-Oosten gemiddeld met 68 procent gestegen.

Plus Ultra ontving in 2021 nog 53 miljoen euro aan overheidsleningen om de coronacrisis door te komen, maar de maatschappij heeft een deel van haar terugbetalingsverplichtingen niet kunnen nakomen en onderhandelt nu met schuldeisers over een financiële herstructurering.

De luchtvaartmaatschappij, die in 2015 haar activiteiten begon en met A330's voornamelijk verbindingen tussen Spanje en Zuid-Amerika uitvoerde, blijft naar eigen zeggen zoeken naar oplossingen om haar voortbestaan te verzekeren. Van een definitief faillissement is voorlopig nog geen sprake.