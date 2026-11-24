Met de nieuwe app bundelt de Lufthansa Group-app de dienstverlening van Brussels Airlines, Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Discover Airlines en ITA Airways. Gebruikers kunnen er vluchten zoeken en boeken, zitplaatsen reserveren of wijzigen en extra bagage toevoegen. Ook online inchecken, digitale instapkaarten, vluchtinformatie en het opvolgen van ingecheckte bagage zijn mogelijk.

Daarnaast zijn al verschillende functies van het Miles & More-programma geïntegreerd. Leden kunnen onder meer hun punten- en statussaldo raadplegen, transacties bekijken en awardtickets boeken.

Volgens Lufthansa Group vormt de nieuwe app een volgende stap in de digitale samenwerking tussen de verschillende maatschappijen. Het platform zal de komende jaren verder worden uitgebreid met bijkomende functies.

De app is vanaf vandaaag beschikbaar voor iOS en Android. De bestaande apps van Brussels Airlines en de andere groepsmaatschappijen blijven beschikbaar en worden verder ontwikkeld.