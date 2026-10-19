Austrian-vlucht uit Tel Aviv moet uitwijken wegens bommelding

Vlucht OS82 van Tel Aviv naar Wenen ontving gisterenavond een bommelding toen het vliegtuig zich in de buurt van de Roemeense grens bevond. Daarop werd besloten uit te wijken naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Bulgaarse luchtmacht stuurde MiG-29-gevechtsvliegtuigen om het toestel naar de luchthaven te begeleiden.

Het toestel landde zonder problemen in Sofia en de passagiers verlieten het vliegtuig, waarna de Bulgaarse autoriteiten een veiligheidscontrole uitvoerden.

Austrian Airlines bevestigde maandagochtend dat bij de controle van het toestel, de passagiers en de bemanning niets werd gevonden. Na afloop van de controles konden alle passagiers opnieuw instappen en werd de vlucht naar Wenen voortgezet.

De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken nu de herkomst van de bommelding.