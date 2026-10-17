B737 MAX10 kan volgende week al gecertificeerd worden

De B737 MAX10 zou volgende week gecertificeerd kunnen raken. Gisteren werd een belangrijke veiligheidsreview afgerond door de Type Certification Board. Het gaat om een van de laatste stappen voordat de FAA een definitieve beslissing neemt over de certificering van het toestel.

De certificering van de 737 MAX10 heeft meerdere jaren vertraging opgelopen. Boeing was oorspronkelijk van plan om de eerste toestellen al in 2020 te leveren. Onder meer problemen met het anti-ice-systeem van de motoren zorgden voor vertragingen.

Eind september kwam daar nog een softwareprobleem bij in het navigatiesysteem van de 737 MAX. De FAA oordeelde op 2 oktober echter dat het probleem geen veiligheidsrisico vormt.

De Boeing 737 MAX10 is de grootste variant van de 737 MAX-familie. Voor het toestel zijn al bijna 1.500 bestellingen geplaatst, goed voor ongeveer 30 procent van het resterende orderboek van de 737. Onder de klanten bevinden zich onder meer Ryanair, United Airlines, Delta Air Lines en Alaska Airlines.

Van het type zijn er al een handvol toestellen klaar, die staan nu te wachten op levering aan de luchtvaartmaatschappijen.