Baan 25L op Brussels Airport opnieuw beschikbaar

Sinds gisteren is baan 25L/07R, die standaard wordt gebruikt als de hoofdlandingsbaan, opnieuw open. De baan was al de ganse maand oktober gesloten waardoor zowel landende als vertrekkende vliegtuigen regelmatig maar één landingsbaan konden gebruiken. Daardoor konden soms bij aankomsten en vertrekken lichte vertragingen ontstaan.

Baan 25L wordt de meeste tijd gebruikt voor landingen. Baan 07R is dan weer de hoofdbaan voor vertrekkende vluchten bij matige tot krachtige oostenwind.