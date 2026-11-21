Het door Brussel gecontroleerde luchtruim boven België zal aanstaande maandag gesloten zijn voor vliegverkeer. Door een nationale stakingsactie, waar deze keer ook de luchtverkeersleiding door wordt getroffen, kan er tussen 7 uur en 21 uur geen vliegverkeer plaatsvinden van en naar de Belgische luchthavens.

Daardoor zal een groot deel van het aantal geplande vluchten geschrapt moeten worden.