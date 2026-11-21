Belgisch vliegverkeer maandag grotendeels stilgelegd
Flightlevel·
Door een staking bij luchtverkeersleider Skeyes maandag zal er het grootste deel van de dag geen commercieel vliegverkeer kunnen plaatsvinden van en naar de Belgische luchthavens. Het gaat om alle vluchten tussen 7 uur 's morgens en 21 uur 's avonds.
Het door Brussel gecontroleerde luchtruim boven België zal aanstaande maandag gesloten zijn voor vliegverkeer. Door een nationale stakingsactie, waar deze keer ook de luchtverkeersleiding door wordt getroffen, kan er tussen 7 uur en 21 uur geen vliegverkeer plaatsvinden van en naar de Belgische luchthavens.
Daardoor zal een groot deel van het aantal geplande vluchten geschrapt moeten worden.