Brussels Airlines voegt Caïro toe aan netwerk

Vanaf eind maart voegt Brussels Airlines een nieuwe Afrikaanse bestemming aan haar netwerk toe. De maatschappij lanceert vanaf 29 maart 2027 vijf vluchten per week tussen Brussel en Caïro en dat al zeker voor het ganse zomerseizoen van 2027. Drie van de vijf vluchten zullen als nachtvlucht worden uitgevoerd, de overige twee als dagvlucht.

De Egyptische hoofdstad wordt de tweede bestemming voor Brussels Airlines in Egypte na Hurghada. Op de route wordt ze de tweede actieve luchtvaartmaatschappij na Egyptair. Die maatschappij verbindt Brussel al jarenlang met Caïro en doet dat momenteel ook vijf keer per week. Op de dagen dat Egyptair niet actief is op de lijn, dinsdag en woensdag, zal Brussels Airlines de vluchten voor rekening nemen.

De plannen van nieuwkomer Air Cairo, die normaal vanaf 18 december tussen Brussels en Caïro zou gaan vliegen, lijken voorlopig van de baan. De twee wekelijkse retourvluchten tussen Brussel en Caïro en de derde wekelijkse vlucht Caïro-Brussel-Luxor lijken uit het reservatiesysteem te zijn gehaald. Air Cairo is voor 60 procent in handen van Egyptair.

Het vliegschema van Brussels Airlines zal er volgens de huidige plannen zo gaan uitzien:

Op dinsdag, woensdag en donderdag (terugvlucht +1 dag):

Brussel 21:10 - Caïro 01:30+1 Caïro 03:30 - Brussel 08:10

Op maandag en zaterdag:

Brussel 10:05 - Caïro 14:20 Caïro 15:20 - Brussel 20:00

Alle vluchten zijn momenteel gepland met een A320neo. Met deze vertrek- en aankomsttijden is de vlucht afgestemd op de belangrijkste connectievluchten op Brussels Airport en dat zowel in de ochtend als in de avond.

Daarnaast zal Brussels Airlines volgende zomer drie in plaats van twee wekelijkse vluchten naar Kilimanjaro aanbieden. De vluchten naar Evenes, die in de winter worden opgestart, zullen in de zomer worden voortgezet.