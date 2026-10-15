Deze winter 136 rechtstreekse verbindingen met Brussel waaronder 4 nieuwe

Tekst door Brussels Airport

Vier nieuwe bestemmingen en verhoogd vluchtaanbod Op 25 oktober start het winterseizoen op Brussels Airport. Wie er de komende maanden even tussenuit wil, heeft meer dan keuze genoeg uit de 136 directe bestemmingen. Er zijn dit jaar ook vier nieuwe bestemmingen toegevoegd aan het aanbod. Zo zijn er vanaf 1 december twee wekelijkse vluchten naar het populaire Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostella met de nieuwe luchtvaartmaatschappij Fly2Galicia. Easyjet biedt vanaf 26 oktober de nieuwe bestemming Nantes aan, twee keer per week. Wie meer zin heeft in diepe fjorden en ongerepte Scandinavische natuur, kan deze winter met Brussels Airlines naar het Finse Kemi-Tornio (twee wekelijkse vluchten vanaf 25 december) of het Noorse Evenes om het noorderlicht te zien (één keer per week vanaf 6 februari 2027).

Ook andere luchtvaartmaatschappijen breiden hun aanbod uit. Transavia heeft sinds de zomer een volwaardige thuisbasis op Brussels Airport en vliegt vanaf 28 oktober drie keer per week naar Las Palmas (Spanje), vanaf 30 oktober twee keer per week naar Reykjavik (IJsland) en vanaf 14 december drie keer per week naar Porto (Portugal). Daarnaast bieden Brussels Airlines en Finnair dit winterseizoen ook het populaire Finse skioord Kittila aan. Tot slot verhoogt Etihad de frequentie naar Abu Dhabi vanaf 15 december van zeven naar elf vluchten per week.

Winter- en zonbestemmingen blijven populair Naar goede gewoonte trekken de Belgen tijdens de koude wintermaanden ook dit jaar naar zonnige bestemmingen in Spanje, Marokko of de Canarische Eilanden. De Scandinavische regio blijft dan weer populair voor reizigers die maar niet genoeg krijgen van wintersport en –pret. Daarnaast hebben reizigers ook nog steeds keuze uit het sterke intercontinentale netwerk van de luchthaven, met maar liefst 40 rechtstreekse bestemmingen.

Meer dan 1,7 miljoen reizigers tijdens de herfstvakantie In aanloop naar de winter, bereidt Brussels Airport zich eerst nog voor op een drukke herfstvakantie. Die start op vrijdag 16 oktober in het Franstalig onderwijs, wat meteen ook de drukste dag van de vakantie wordt met zo'n 82.000 passagiers. Na afloop van de twee weken herfstvakantie in Franstalig België start op vrijdag 30 oktober de vakantie in het Nederlandstalige onderwijs. In totaal verwacht de luchthaven meer dan 1,7 miljoen passagiers over de hele vakantieperiode. Aangezien de vakanties in beide landsdelen niet samenvallen, wat vorig jaar wel het geval was, is het moeilijk om de vergelijking te maken met 2025.

Een vlotte start van de vakantie vraagt de nodige voorbereiding. De luchthaven raadt passagiers daarom ook dit winterseizoen aan om zeker op tijd naar de luchthaven te komen: twee uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengen-zone, drie uur voor non-Schengenvluchten. Brussels Airport is ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, maar wie toch met de auto komt, kan vooraf online een parkeerplaats reserveren. Tot slot lezen reizigers best nog eens alle regels na rond de handbagage voor ze naar de luchthaven komen, zodat ook de veiligheidscontrole efficiënt kan verlopen.