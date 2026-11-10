Emirates verwacht eerste B777-9 pas eind 2027, over B787 wordt binnen een maand beslist

Nieuwe vertragingen voor de levering van de nieuwe B777-9 treffen ook luchtvaartmaatschappij Emirates. De maatschappij verwacht nu pas eind 2027 de eerste toestellen geleverd te krijgen. Dat zei Emirates-topman Tim Clark vandaag tijdens een persmoment in Berlijn.

De maatschappij is met Boeing in gesprek over de leveringsplanning, maar volgens Clark blijft er nog veel onzekerheid over de exacte aantallen en leveringsdata. Emirates heeft in totaal 270 toestellen uit de B777X-familie besteld. Het programma kampt al jarenlang met vertragingen, onder meer door de langdurige certificeringsprocedure.

De onzekerheid over de levering van de nieuwe Boeing kan ook gevolgen hebben voor de B787-bestelling die Emirates heeft uitstaan. Daarvan heeft ze 35 stuks besteld. Deze toestellen zouden eventueel in de vloot kunnen worden ingezet indien de B777X verdere vertraging oploopt. Volgens Clark zal de maatschappij waarschijnlijk binnen een maand beslissen wat er met deze bestelling gebeurt. De toestellen zouden mogelijk ook aan andere luchtvaartmaatschappijen of leasemaatschappijen kunnen worden overgedragen.

In de marge herhaalde Clark bovendien zijn interesse in een grotere versie van de A350, een zogenaamde A350-2000. Volgens de topman is de bestaande A350-1000 te klein voor de behoeften van Emirates, maar Airbus heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de ontwikkeling van een mogelijke grotere variant.