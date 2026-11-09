Hainan schrapt route naar Shenzhen de rest van het jaar

De rechtstreekse verbinding tussen Shenzhen en Brussel wordt normaal drie keer per week uitgevoerd met een B787-9. De vluchten werden tijdelijk, samen met nog andere Europese routes, vanaf 8 november geannuleerd en zullen volgens de recentste dienstregelingswijziging minstens tot en met 30 december niet worden uitgevoerd.

Ook op andere Chinese verbindingen vanuit Brussel vermindert Hainan Airlines tijdelijk haar aanbod. Tussen Shanghai en Brussel werd het aantal vluchten van 27 oktober tot 21 november teruggebracht van drie naar één per week. Op de verbinding met Peking werd de frequentie in november tijdelijk van zeven naar zes wekelijkse vluchten verminderd.

De capaciteitsverminderingen beperken zich niet tot Brussel. Hainan Airlines schrapt in december eveneens vluchten van Shenzhen naar Boedapest, Madrid, Parijs en Wenen. Op de verbindingen naar Milaan en Rome wordt de frequentie verlaagd.