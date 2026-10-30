IATA wil dat maatschappijen minder opdraaien voor geweigerde reizigers

Het gaat hierbij om zogenaamde inadmissible passengers (INAD), reizigers die bij aankomst geen toegang krijgen tot een land. Dat kan gebeuren bij bijvoorbeeld ontbrekende reisdocumenten, problemen met visa of beslissingen van immigratie- en veiligheidsdiensten.

Uit een IATA-onderzoek bij 49 luchtvaartmaatschappijen blijkt dat zij in 2024 elk gemiddeld 1,1 miljoen dollar uitgaven aan de afhandeling van dergelijke gevallen. In Europa lopen de kosten volgens IATA op tot gemiddeld 14.000 dollar per geweigerde reiziger. Daaronder vallen onder meer boetes, retourvluchten, begeleiding en eventuele verblijfskosten.

IATA benadrukt dat maatschappijen verantwoordelijk blijven voor de controle van reisdocumenten, maar dat zij nu niet altijd weten waarom een overheid iemand uiteindelijk weigert. De organisatie vraagt daarom een duidelijkere verdeling van de verantwoordelijkheden, betere informatie-uitwisseling en meer digitale controles voor vertrek.