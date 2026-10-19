Laatste commerciële vlucht van Lufthansa A340-600 geland in Frankfurt

Na een vlucht van 8 uur en 5 minuten is de allerlaatste commerciële vlucht van een A340-600 van Lufthansa geland. Aan boord zaten 267 passagiers en 15 bemanningsleden. Het vliegtuigtype moet plaatsmaken voor nieuwe B787's, de eerste A350-1000's en vanaf volgend jaar ook de B777-9's.

Op 25 november 2003 nam Lufthansa de eerste A340-600 in ontvangst, toen het langste vliegtuig ter wereld. De afgelopen 23 jaar vloog Lufthansa in totaal met 24 exemplaren van het type.

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Volgend jaar zullen ook de A340-300's, de A330-200's en de B747-400's de vloot verlaten.